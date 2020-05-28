Kırşehir'de 6 katlı bina karantinaya alındı

Mucur Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Yenice Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 6 katlı ve 24 daireli binada yaşayan 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bu kişiler Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Mucur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle binada karantina uygulamasına karar verildi.

Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.

Binan girişine uyarıcı yazı asılarak güvenlik ve sağlık tedbiri alındı.