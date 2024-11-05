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        Haberler Gündem Güncel Kırşehir'de 5 "angut" kuşuna el konuldu | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de bir evde beslenen 5 "angut" kuşuna el konuldu

        Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada bulunan 5 anguta el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:42
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        Kırşehir'de 5 "angut" kuşuna el konuldu
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        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, ihbar üzerine kent merkezi Bağbaşı Mahallesi'nde müstakil evde arama yaptı.

        Evde beslenmesi yasak olan 5 anguta el konuldu, ikamet sahibi Ö.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

        Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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        #Kırşehir haberleri
        #angut kuşu
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