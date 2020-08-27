Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara, yurt dışında bazı ülkelerde de örnekleri bulunduğu belirtilen kırsalda sağlık hizmeti için kolları sıvadı. Ulaştırma Bakanlığı, “konteyner veri/sağlık kabinleri”ne yönelik gerekli çalışmaların yapılması için karar aldı. Buna göre, hızlı ve etkin sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken kırsal kesimlere, iletişim teknolojisiyle donatılan “konteyner veri merkezleri” kurulacak. BTK, söz konusu konteynerın prototipinin geliştirilmesi için ön görülen çalışmaları yapacak. Ardından, (özel sektörle iş birliği halinde) seri üretime geçilebilecek.

Peki, projenin ayrıntıları neler? HABERTÜRK, bu sorunun yanıtının ardına düştü. Sektörün önde gelenleriyle görüştü. Sektör kulislerine sızan bilgiye göre, kırsal kesimlere, “konteyner veri ya da sağlık merkezleri” kurulacak. Bu merkezler, kırsal bölgelerde kamu yöneticilerinin denetiminde olacak.

Vatandaş ne yapacak? Diyelim ki vatandaş, hastalandı. Bölgesindeki, koyteyner sağlık ya da veri merkezine gidecek. Bu merkezlerde, hasta vatandaşların sorununu ya da şikayetini anlatabileceği kabinler bulunacak. Kabine girecek. Bilgisayar destekli iletişim teknolojileri sayesinde (il merkezinde ya da başka bir noktada bulunan) doktorla görüntülü ve sesli görüşebilecek. Şikayetini ya da sorununu anlatacak. Tedavi için ilk temas başlayacak. Ciddi bir hastalık işareti alınırsa hastanın, hastaneye sevki güdeme gelecek.