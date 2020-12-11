KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda'nın 14. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışan geliyor: Boncuk.

Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

Kırmızı Oda Boncuk Hastalığı Nedir?

Bead hastalığı, Kırmızı Oda serisindeki özel bir sendromdur. Cotard Sendromu adı verilen bu sendromda hastalar akıllarında hayal ettikleri bir şeye inanırlar ve herkesi ikna etmeye çalışırlar. Psikoloji dilinde şizoaffektif olarak öne çıkan bu hastalık, temelde şizofrenik bir bozukluktur

BURCU BİRİCİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okurken bir yandan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol aldı.

2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasında "Akdeniz Kraliçesi" seçildi. 2011 yılında "Artiz Mektebi" adlı Osmantan Erkır'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmaya katıldı. Yarışmada Nurgül Yeşilçay, Sinan Çetin ve Müjde Ar'dan oluşan jüri karşısında yarıştıktan sonra Burcu Biricik birinci oldu. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde küçük roller aldı.

Burcu Biricik, 2012 yılında "Düşman Kardeşler" adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Murat Eken, Kaan Urgancıoğlu, Oya Aydoğan, Hande Subaşı, ile rol aldı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Eda Ece, Ozan Osmanpaşaoğlu, Mert Turak, Yusuf Akgün, Selen Uçer ile beraber oynadı.

2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynadı.

2014 yılında başrollerini Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız, Şükran Ovalı ve Yasemin Allen'in paylaştığı "Şeref Meselesi" adlı dizide Kübra Güngör karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

Oynadığı Reklâmlar:

2013 – n11.com

2013 – Molped

2013 – Tudors Gömlek

2012 – Biskrem

2011 – Zen Profilo