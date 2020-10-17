Kırmızı Oda oyuncuları kimler? sorusu dün akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili detayları araştıran izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda'da her hafta farklı bir hikaye ve farklı oyuncular yer alacak. Ancak Binnur Kaya Kırmızı Oda'nın değişmeyen başrolü. Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen),bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.

‘Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik etti.

KIRMIZI ODA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.