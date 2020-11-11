Dizinin takipçilerinin merakla beklediği Kırmızı Oda yeni bölüm tanıtımı nihayet yayınlandı. Binnur Kaya'nın bir psikiyatristi canlandırdığı,TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? İşte 13 Kasım cuma akşamı seyirciyle buluşacak olan Kırmızı Oda 11. bölüm fragmanı...

KIRMIZI ODA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KIRMIZI ODA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açarken; Garip (Celil Nalçakan),Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor.

Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.