Kırmızı ışıkta karşıya geçen kadının feci sonu!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Beykent mevkisinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz açıklanmayan 40'lı yaşlarda bir kadın, trafik ışıklarına yaklaşık 10 metre kala yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada ilk aracı atlatan kadın, sol şeritten gelen ikinci aracın çarpmasıyla refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapan çevredeki esnaflardan Malik Aktaş, "Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Biz koştuk oraya yerde yatıyordu. Bilinci açıktı ama sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.