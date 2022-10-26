İHA

Maltepe’de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, seyir halinde olan motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokurye hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada karşı yönde seyir halinde olan motokuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaşanan olay sonrası bir süre aracından inmeyen ve olan biteni izleyen sürücü, kazayı gören vatandaşların olay yerine gelmesiyle otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen motokurye hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ve araç sürücüsünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARKADAŞIMIZ ŞU AN HASTANEDE YATIYOR"

Yaşanan kazada yaralanan motokuryenin arkadaşı Hüseyin Arısoy, “ Bizim arkadaşımıza yeşil ışık yanıyor. Otomobil sürücüsü kendisine kırmızı ışık yanmış olmasına rağmen durmadan yola atlıyor ve kurye arkadaşımıza çarpıyor. Arkadaşımız şu an hastanede yatıyor. Vücudunda kırıklar oluşmuş. Bacağında kritik bir durum var. Sürücü elbet yakalanacak. Vicdanına kalmış bir durum” diye konuştu.