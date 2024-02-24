Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i! - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'i 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        • 3

          Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        • 4

          Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

          Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

          Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

        • 6

          Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.

        • 7

          5 İSİM KART SINIRINDA

          Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

          Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

          Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        • 8

          42. RANDEVU

          İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

          Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

        • 9

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 10

          Livakovic

        • 11

          Osayi Samuel

        • 12

          Çağlar Söyüncü

        • 13

          Djiku

        • 14

          Ferdi Kadıoğlu

        • 15

          İsmail Yüksek

        • 16

          Rade Krunic

        • 17

          Sebastian Szymanski

        • 18

          İrfan Can Kahveci

        • 19

          Dusan Tadic

        • 20

          Edin Dzeko

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa