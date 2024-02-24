Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan 26 yaşındaki anne M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi
Diyarbakır'da olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.
POŞET İÇİNDE BEZE SARILI BEBEK BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu.
BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
ANNE TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI
Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
YENİ DOĞUM YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.’nin yeni doğum yaptığı öğrenildi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.’nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi.