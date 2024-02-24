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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında Ezgi Özarslan'ı öldürmüştü! Katil eş Deniz Özarslan'ın kemikleri bulundu

        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!

        İzmir'in Konak ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce Tarihi Asansör yakınında bir hurdacı tarafından bulunan insan iskeletinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından, 28 Temmuz 2022'de boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ı öldürdükten sonra ortadan kaybolan 36 yaşındaki Deniz Özarslan'a ait olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:18
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        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
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        İzmir'de Deniz Özarslan (36), 28 Temmuz 2022 yılında boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURUP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre çift arasında yaşanan tartışmada, Deniz Özarslan belinden çıkarttığı tabancasıyla eşi Ezgi Özarslan'ı başından vurup, ağır yaraladı. Deniz Özarslan suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ezgi Özarslan'ı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen olay günü beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos 2022 yılında hayatını kaybetti.

        EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Ezgi Özarslan, 7'nci evlilik yıl dönümünde Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Özarslan cinayetinin ardından, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

        17 ŞEHİRDE, 'EZGİ'NİN KATİLİ ARANIYOR' AFİŞLERİ

        Ezgi Özarslan için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı.

        ÖLDÜRÜLDÜKTEN 10 AY SONRA EŞİNDEN BOŞANDI

        Ezgi Özarslan'ın, 2021 yılı haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde, eşi Deniz Özarslan'dan boşanmak için açtığı dava, ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Görülen davada Deniz Özarslan'ı tam kusurlu gören mahkeme, boşanmayı gerçekleştirdi. Öte yandan, Ezgi Özarslan boşanma davasının sonuçlanmasının ardından ailesinin soy ismi olan 'Zerkin' aldı.

        KATİL KOCANIN İZİNE RASTLANMADI

        Cinayet katil zanlısı Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Deniz Özarslan'ın gidebileceği ve irtibat kurabileceği adres ve kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Deniz Özarslan'ın izine rastlanılamadı.

        HURDACI BOŞ ARAZİDE İSKELET BULDU

        Ekiplerin çalışmaları sürerken, 545 gün sonra, Konak ilçesindeki Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan biri tarafından 23 Ocak'ta insan iskeleti bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kemikleri delil torbalarına alarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na teslim etti.

        ZANLININ AİLESİNE BİLGİ VERİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bu kapsamda kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Özarslan'ın katil zanlısı Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan'ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildiği öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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