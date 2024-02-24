Ebru Gündeş dördüncü kez evleniyor

2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, yapacağı bu evlilikle 4'üncü kez nikâh masasına oturacak.

Ebru Gündeş'in önceki evlilikleri;

Hamdi Vardar (1991 - 1993)

Ömer Durak (2002 - 2003)

Reza Zarrab (2010 - 2021)

Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;