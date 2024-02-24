Ebru Gündeş dördüncü kez evleniyor
Daha önce 3 kez evlenen Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile yeni bir evliliğe hazırlanıyor. Gündeş, Murat Osman Özdemir ile yapacağı bu evlilikle 4'üncü kez 'Evet' diyecek. 49 yaşındaki Ebru Gündeş'in evlilik hazırlıklarıyla birlikte akıllara; "Hangi ünlü, kaç kez evlendi? sorusu geldi. İşte evlilik rekorları kırmış o ünlü isimler
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2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, yapacağı bu evlilikle 4'üncü kez nikâh masasına oturacak.
Ebru Gündeş'in önceki evlilikleri;
Hamdi Vardar (1991 - 1993)
Ömer Durak (2002 - 2003)
Reza Zarrab (2010 - 2021)
Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;
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AHU TUĞBA (7)
Adını açıklamadığı okul arkadaşı (1971 - 1971)
Mustafa Ulusoy (1981 - 1983)
Nazif Kavi (1983 - 1984)
Süha Kutlu (1984 - 1984)
Osman Soyer (1988 - 1988)
Pascal Levaseur (1991 - 1992)
Timmy Alejtanij (1992 - 1998)
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SEDA SAYAN (7)
Rıdvan Kılıç (1987 - 1987)
Sinan Engin (1990 - 1995)
Soner Yapcacık (1998 - 1999)
Tuncay Kıratlı (2000 - 2001)
Gökhan Şükür (2004 - 2005)
Onur Şan (2008 - 2010)
Çağlar Ökten (2022 - )
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GÖNÜL YAZAR (6)
Necdet Yazar (1952 - 1954)
Bedii Çapa (1956 - 1959)
Özden Çelik (1962 - 1963)
Ercan Akın (1972 - 1972 )
Sinan Bilsel (1979 - 1981)
Fahrettin Akçınar ( 1997 - 1998)
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ESRA AKKAYA (5)
Arda Doktor (1993 - 1995 )
Yetkin Dikinciler (1999 - 2000)
Fırat Kaya (1999 - 2000)
Kudret Sabancı (2004 - 2006)
Harun Uygural (2009 - 2015)
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HÜMEYRA (5)
Haluk Aşkın (1967 - 1969)
Fikret Hakan (1971 - 1971)
Mithat Bigat (1972 - 1979)
Ömer Kavur (1981 - 1983)
Jimmy Cicero (1999 - 2001)
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- 7
MEHMET ALİ ERBİL (5)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1985 -1985)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (İkinci kez / 1980 -1982)
Nergis Kumbasar (1989 - 1996)
Sedef Altuntaş (2001 - 2003)
Tuğba Coşkun (2005 - 2011)
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YEŞİM SALKIM (5)
Mustafa İmre (1988 - 1990)
Hakan Uzan (1998 - 2001)
Arben İçli (2003 - 2005)
İlker İnanoğlu (2006 - 2007)
Hakan Eratik (2009 - 2015)
- 9
CEM KARACA (4)
Meriç Başaran (1968 - 1970)
Feride Balkan (1972 - 1989)
Semra Özgür (1993 - 2000)
İlkim Karaca (2001 - 2004)
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- 10
SEREN SERENGİL (4)
Ozan Kaçmaz (2000 - 2002)
Cengiz İmren (2002 - 2005)
Musa Aytun (2006 - 2010)
Yaşar İpek (2018 - 2020)
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ADNAN ŞENSES (4)
Suzan Yakar Rutkay (1959 - 1963)
Meral Tunalı ( 1964 - 1968)
Hayal Devran (1984 - 1984)
Lale Şenses ( 1990 - 2013)
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EMEL SAYIN (4)
İsmet Kasapoğlu (1966 - 1975)
İsmet Kasapoğlu (İkinci kez / 1976 - 1979)
Selçuk Aslan (1979 - 1981)
David Younes (1986 - 1999)
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- 13
SEZEN AKSU (4)
Hasan Yüksektepe (1972 - 1972)
Ali Engin Aksu (1974 - 1978)
Sinan Özer (1981 - 1983)
Ahmet Mutlu (1993–1997)
- 14
CEYDA DÜVENCİ (3)
Kaan Girgin (2000 - 2002)
Engin Akgün (2008 - 2013)
Bülent Şakrak (2015 - 2023)
- 15
ZUHAL OLCAY (3)
Selçuk Yöntem (1976 - 1979)
Zafer Olcay (1980 - 1987)
Haluk Bilginer (1992 - 2004)
-
- 16
DEMET AKALIN (3)
Oğuz Kayhan (2006 - 2006)
Önder Bekensir(2010 - 2010)
Okan Kurt (2012 - 2018)
- 17
VILDAN ATASEVER (3)
Taylan Kılınç (2001 - 2007)
İsmail Hacıoğlu (2010 - 2015)
Mehmet Erdem (2021 - )
- 18
KAYAHAN (3)
Nur Açar (1973 - 1990)
Lale Açar (1992 - 1993)
İpek Açar (1999 - 2015)
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- 19
NİLGÜN BELGÜN (3)
Abdullah Şahin (1971 - 1976)
İlhan Gençer (1980 - 1985)
Atilla Demircioğlu (1990 - 1995)
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Birçok kez evlenen yabancı ünlüler ise şöyle;
ZSA ZSA GABOR (9)
Burhan Belge (1935 - 1941)
Conrad Nicholson (1942 - 1947)
George Henry Sanders (1949 - 1954)
Herbert Loeb Hutner (1962 - 1966)
Joshua S. Cosden Jr. (1966 - 1967)
John W. Ryan (1975 - 1976)
Michael O'Hara (1976 - 1982)
Felipe de Alba (1983 - 1983)
Frédéric Prinz von Anhalt (1986 - 2016)
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ELIZABETH TAYLOR (8)
Conrad Hilton Jr. (1950 - 1951)
Michael Wildin(1952 - 1957)
Mike Todd (1957 - 1958)
Eddie Fisher (1959 - 1964)
Richard Burton (1964 - 1974
Richard Burton (İkinci kez / 1975 - 1976)
John W. Warner (1976 - 1982)
Larry Fortensky (1991 - 1996)
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- 22
RITA HAYWORTH (5)
Edward C. Judson (1937 - 1942)
Orson Welles (1943 - 1947)
Ali Han (1949 - 1953)
Dick Haymes (1953 - 1955)
James Hill (1958 - 1961)
- 23
JOAN COLLINS (5)
Maxwell Reed (1952 - 1956)
Anthony Newley (1963 - 1971)
Ron Kass (1972 - 1983)
Peter Holm (1985 - 1987)
Percy Gibson (2002 - )
- 24
GEENA DAVIS (4)
Richard Emmolo (1981 - 1984)
Jeff Goldblum (1987 - 1991)
Renny Harlin (1993 - 1998)
Reza Jarrahy (2001 - 2021)
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- 25
PATSY KENSIT (4)
Dan Donovan (1988 - 1991)
Jim Kerr (1992 - 1996)
Liam Gallagher (1997 - 2000)
Jeremy Healy (2009 - 2010)
- 26
BRIGITTE BARDOT (4)
Roger Vadim (1952 - 1957)
Jacques Charrier (1959 - 1963)
Gunter Sachs (1966 - 1969)
Bernard d'Ormale (1992 - )
- 27
MELANIE GRIFFITH (4)
Don Johnson (1976 - 1976)
Steven Bauer (1981 - 1989)
Don Johnson (1989 - 1996)
Antonio Banderas (1987 - 1996)
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- 28
JENNIFER LOPEZ (4)
Ojani Noa (1997 - 1998)
Cris Judd (2001 - 2003)
Marc Anthony (2004 - 2014)
Ben Affleck (2022 - )
- 29
ANGELINA JOLIE (3)
Jonny Lee Miller (1996 - 2000)
Billy Bob Thornton (2000 - 2003)
Brad Pitt (2014 - 2019)
- 30
DREW BARRYMORE (3)
Jeremy Thomas (1994 - 1995)
Tom Green (2001 - 2002)
Will Kopelman (2012 - 2016)
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- 31
MARILYN MONROE (3)
James Dougherty (1942 - 1946)
Joe DiMaggio (1954 - 1955)
Arthur Miller (1956 - 1961)
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JEFF GOLDBLUM (3)
Patricia Gaul (1980 - 1985)
Geena Davis (1987 - 1991)
Emilie Livingston (2014 - )
- 33
KATE WINSLET (3)
Jim Threapleton (1988 - 2001)
Sam Mendes (2003 - 2011)
Edward Abel Smith (2012 -)
Fotoğraflar: Depo, HT Magazin, AP, Shutterstock, Avalon, İHA
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