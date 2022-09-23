Dünyaca ünlü Lady Gaga, şarkıları ve aldığı ödülleriyle tam bir yıldız! Gaga, aslında çok güzel bir kadın ancak; bazı zamanlar oluyor ki çılgın şarkıcıyı tanımak mümkün olmuyor. Öyle ilginç kostümler tercih ediyor ki görenleri ağzı açık kalıyor.

Tabii ki listemizin ilk başında dünyada konuşulan kırmızı etten yapılmış kostümüyle başlayacağız. İşte, Gaga'nın çılgın kostümleri...