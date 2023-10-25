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        Haberler Televizyon Kirli Sepeti’nden büyük hata! İzleyicilerin dikkatinden kaçmadı!

        Kirli Sepeti'nden büyük hata! İzleyicilerin dikkatinden kaçmadı!

        Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği FOX TV'nin dizisi Kirli Sepeti'nde geçtiğimiz bölüm yapılan bir çekim hatası gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:06
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          Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisi yapılan bir çekim hatasıyla gündeme geldi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Dizide Hayriye karakterine hayat veren Ceren Moray'ın sahnesinde gerçekleştirilen hata seyircinin dikkatinden kaçmadı. Hayriye’nin telefonla konuştuğu sahnelerde aniden telefonun değişmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

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          Ceren Moray'ın rol aldığı bir sahnede elinde tuttuğu telefonun üç kameralı, bir sonraki sahnesinde ise telefonun kamerasının ikili olması dikkat çekti.

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          Sosyal medyada gündem olan bu görünler TikTok'ta birçok yorum aldı.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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