Tren raylarını çalmışlar!

Hırsızlık yaptıkları belirlenen Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P., Kavaklı beldesi ve Pınarhisar ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Olay yerindeki inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının da kontrol edilmesiyle hırsızlığın 2 araçla gece getirilen özel malzemeler kullanılarak yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; hırsızlıkta kullandıkları malzemeler ve çalınan tren rayları ele geçirildi. Maddi değeri 250 bin lira olan raylar, yetkililere teslim edildi.