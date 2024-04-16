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        Haberler Yaşam Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

        Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

        Kırklareli'nde yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı güzelliğe büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:18
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          Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı.

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          Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.

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          Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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          Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

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          Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.

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          Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

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          Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

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