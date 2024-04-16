Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi
Kırklareli'nde yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı güzelliğe büründü
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Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı.
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Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.
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Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
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Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.
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Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.
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Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.
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