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Kırklareli'nde cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Kırklareli'nde sahte kimlik kullanan ve kendisini düzensiz göçmen olarak tanıtan cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Giriş: 21.02.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
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AA

Kofçaz ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobil sürücüsü kendisini yabancı uyruklu H.H.A olarak tanıttı.

Yapılan araştırmada şüphelinin T.M. olduğu tespit edildi.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin 30 Temmuz 2022'de İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde silahla 1 kişiyi öldürme ve 2 kişiyi yaralama olayının faili olduğu belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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