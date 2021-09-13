Kavaklı beldesinde arazide mühimmat olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye bomba imha ekibi, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, Kavaklı beldesi ile Değirmencik köy yolunu bir süre ulaşıma kapadı.

Bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından el bombası iş makinesi ile açılan çukurda imha edildi.