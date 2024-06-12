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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde beton mikseri devrildi, sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde beton mikseri devrildi, sürücü hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:07
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        Devrilen beton mikseri demir yığınına döndü
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde Fatih Ü. idaresindeki beton mikseri, Kıyıköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.

        Yaralanan Yener Y. ambulansla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ü'nün cenazesi de hastanene morguna götürüldü.

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        #KIRKLARELİ
        #trafik kazası
        #beton mikseri
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