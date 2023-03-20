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Kırklareli İmsakiye Takvimi 2023: Kırklareli iftar saati ve sahur vakti belli oldu!

Kırklareli iftar saati ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile netlik kazandı. 23 Mart'ta ilk iftarını yapacak olan Müslümanlar yaşadığı ilin sahur ve iftar vakitlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, 2023 Kırklareli İmsakiye Takvimi ile Kırklareli iftar saati ve sahur vakti...

Giriş: 20.03.2023 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Kırklareli iftar saati ve sahur vakti gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiye Takvimi ile Kırklareli iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Ramazan ayının ilk sahuru 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. 81 ilde ilk iftar ise 23 Mart'ta açılacak. Ramazan ayını ibadetle geçirecek olan binlerce Müslüman, sahura kalkacak ve iftar vaktinde ise oruçlarını açacak. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye Takvimi ile Kırklareli iftar saati ve sahur vakti...

  • KIRKLARELİ SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafıdan yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile Kırklareli sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

    KIRKLARELİ İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.

  • 2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

    2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacaktır.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

  • 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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