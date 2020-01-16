DHA

Lüleburgaz'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Onur Yurtseven, 2 ay önce arkadaşına ait otomobille drift yaparken yakalanınca toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı. Lüleburgaz'da sabaha karşı Onur Yurtseven'in ehliyetsiz olarak kullandığı ve hız yaptığı iddia edilen, 22 UB 142 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Edirne Bayırı mevkiinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Onur Yurtseven ile ağabeyi Uğur Yurtseven'i araçtan çıkardı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Onur Yurtseven, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uğur Yurtseven'in tedavisi sürerken, durumunun ağır olduğu belirtildi.