Pikap belediye temizlik görevlisine çarptı
Kırıkkale'de pikap, çöp toplarken yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik görevlisine çarptı. Kazada ağır yaralanan temizlik görevlisi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 05.04.2025 - 00:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 00:55
A.K. idaresindeki pikap, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde, çöp toplarken yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik görevlisi T.K'ye çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan T.K, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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