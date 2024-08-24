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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı: 6 yaralı

        Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Feci kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 00:32 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:34
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        Karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpıştı: 6 yaralı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        H.G. (40) idaresindeki TIR, Kırıkkale-Kulu karayolu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında refüjden karşı şeride geçerek sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yaralandı.

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        Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kırıkkale
        #karakeçili
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