Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
Kırıkkale'de arama yapılan evde 16 tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi
Kırıkkale'de evinde 16 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Y.Anın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, 16 tabanca, kalem şeklinde silah, 41 şarjör, 1284 fişek ve kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.