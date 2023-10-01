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        Haberler Gündem Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini kundaklayan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini kundaklayan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de hırsızlık yapılan bağ evinin kundaklanmasına ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 04:11 Güncelleme: 01.10.2023 - 04:11
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        Hırsızlık yaptığı bağ evini kundaklayan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı bağ evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çullu Mahallesi'nde M.A'ya ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ve evin kundaklandığı ihbarı üzerine şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

        Araştırmaların ardından hırsızlık ve kundaklama olayını M.A'nın komşusu H.B.A'nın (34) yaptığını belirleyen ekipler, zanlının çaldığı malzemeleri de Ç.D. ve E.A. ile satmak için götürdüklerini tespit etti.

        AA'nın haberine göre, çalınan malzemeleri tespit edilen adreste ele geçiren jandarma ekipleri, H.B.A. ile Ç.D. ve E.A'yı gözaltına aldı.

        Ç.D. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.B.A. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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