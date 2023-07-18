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        Kırıkkale'de çalınan 12 çuval buğday Çorum'da bulundu

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Akboğaz köyünden çalınan 12 çuval buğday, Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:28
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        Kırıkkale'de çalınan buğdaylar Çorum'da bulundu
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        Akboğaz köyünde ikamet eden F.A, bahçesindeki 12 çuval buğdayın çalındığı iddiasıyla güvenlik güçlerine başvurdu.

        İhbar üzerine soruşturma başlatan Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre il ve ilçeleri de konuyla ilgili bilgilendirdi.

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada, çalıntı 12 çuval buğday otomobilde ele geçirildi.

        Araç sürücüsü Ö.T, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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