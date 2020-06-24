Kendine has aromasıyla yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören Kırıkhan kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasat edilen "Ananas" ve "Galya" çeşidi kavunlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı.
Bu sene ilçedeki 10 bin dönüm arazide ekimi yapılan ve iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi yüksek olan Kırıkhan kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla da çiftçisinin yüzünü güldürdü.
Yurt içinde gördüğü talebin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere Romanya ve Bulgaristan'a da ihraç edilen kavunun üreticileri verimli geçen sezondan dolayı mutlu.
Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl 10 bin dönüm açık ve kapalı alanda kavun yetiştirildiğini söyledi.
Şu an örtü altı kavun hasadının başladığını dile getiren Çelik, "Yaklaşık 15 gün sonra da açık alandaki kavun hasadımız başlayacak. Şu an dönüme 3-4 ton verim alınıyor. Bu yıl 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatlar 2 lira civarında seyrediyor. Geçen yıl çiftçimiz iklim şartlarından dolayı fiyatlardan memnun değildi ancak bu yıl memnun." dedi.
Bu yıl buğdayda olduğu gibi kavundan yana da çiftçinin yüzünün güleceğini aktaran Çelik, devletin verdiği destekten de memnun olduklarını söyledi.
"İç piyasada yoğun rağbet var"
Üretici Sait Ökten ise kavunda verim ve fiyatın geçen yıla göre daha iyi olduğunu anlattı.
Dönümden 4 ton civarı kavun hasadı yaptığını belirten Ökten "Kırıkhan kavunu aroması ve şeker oranından dolayı tüm piyasalarda tercih ediliyor. Şu an iç piyasada yoğun rağbet var, açık alanda ürettiğimiz kavunun hasadına başlayınca Romanya, Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen taleplere yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İlçede 5 yıldır örtü altı kavun ürettiğini belirten çiftçi Halil Denizoğlu ise hasadın bu sene çok iyi başladığını aktardı.
Havaların güzel gitmesinden dolayı sezon veriminden memnun olduğunu belirten Denizoğlu, ürünün geçen yıl 75 kuruş ile 1 lira arası satıldığını, bu yıl ise 2 liradan satılmaya başlandığını ve bunun da kendileri için çok sevindirici olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!