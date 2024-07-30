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        Haberler Yaşam Kırgızistanda popülerliği artan el yapımı yiyecek: Kurut

        Kırgızistanda popülerliği artan el yapımı yiyecek: Kurut

        Kırgızistan'da popülerliği artan geleneksel el yapımı yiyecek kurut, tat çeşitliliğiyle pazarda yerini alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:25
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          Kurut, Türk mutfağında olduğu gibi Kırgız mutfağında da kullanılan, tarifi binlerce yıldır Orta Asya'nın göçebe halkları tarafından nesilden nesile aktarılan kurutulan koyu kıvamlı bir süt ürünü olarak biliniyor.

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          Süzme yoğurttaki suyun alınmasıyla elde edilen kurut, bugün tat çeşitliliğinin yanı sıra özgün renkleri, çeşitli ebatları ve yapısıyla her zevke hitap ediyor.

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          Son yıllarda gençler ve turistler arasında popülerliğinin artmasıyla kurut, kişiselleştirmiş şekliyle raflarda da ambalajlı satılmaya başladı.

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          "KURUTUN 20 TÜRÜNÜ HAZIRLIYORUM"

          Kırgızistan'ın Narın Bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde yaşayan Canıl Egemberdiyeva, pazara çıkardığı kurutun 20 türünü hazırladığını söyledi.

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          Egemberdiyeva, kurutun Kırgız geleneksel besinleri arasında yer aldığını belirterek, "Evimde 5 yıldır kurut hazırlıyorum. Kurutları ebadına, yapısına ve ağız tadına göre yapıyorum" dedi.

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          Kurutun tarifini anlatan Egemberdiyeva, "Kurut, süzme yoğurttan elde ediliyor. Yoğurdu bez torbaya koyuyoruz ve suyunun iyice süzülmesini sağlıyoruz. Tuz ekliyoruz ve yoğurarak şekil veriyoruz. Gölge bir yerde iyice kurutulmaya bırakıyoruz. Her tarafı kuruyup, iyice sertleşince, kurut elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

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          Egemberdiyeva, sağlığa faydalı ürünün klasiğini, biberlisini, fümelisini, yuvarlağını ve çeşitli ot tatlarıyla hazırladığını kaydetti.

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