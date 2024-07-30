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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla sırtından vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla sırtından vurdu!

        İstanbul Eyüpsultan'da Şevval Zeliha Kartal adlı kadın, tartıştığı İsmail K. adlı kişinin uzun namlulu silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Kartal ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:41
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        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
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        Eyüpsultan'da Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, arkadaşları İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu.

        DHA'nın haberine göre daha sonra İsmail K., tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti.

        SIRTINDAN VURULDU, AĞIR YARALANDI

        Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken yaşanan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        TARTIŞMA ÇIKTI, DEPOYA GİTTİ

        Olay, dün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail K., Sezai A ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Bunun üzerine Kartal ve arkadaşları da İsmail K.'nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail K., bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, saldırgan İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan İsmail K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şevval Zeliha Kartal, Sezai Akarsu ve Murat Karasu'nun yürüdüğü esnada İsmail K.'nin arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

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