HEM MİNARE HEM DE GÖZETLEME KULESİ

Burana Kulesi Ulusal Arkeoloji ve Mimari Kompleksi Müdürü Anita Şamenova, yaptığı açıklamada, Burana kulesinin hem minare hem de gözetleme kulesi olarak işlev gördüğünü anlattı. Şamenova, 11. yüzyılın başında balçıktan pişirilmiş ince tuğladan kurulan ve yine tuğla malzemeleriyle süslenen Burana Kulesi'nin 1927-1928 ve 1970-1974 yıllarında iki defa restore edildiğini belirtti.