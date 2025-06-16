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        Haberler Sağlık Kırgız hasta Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu | Sağlık Haberleri

        Kırgız hasta Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Torobekov Abdesbek, Türkiye'de gerçekleştirilen organ nakliyle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:46
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        Kırgız hasta Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle hayat buldu
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        Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Kırgız Torobekov Abdesbek, Türkiye'de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

        Karın ağrısı, şişlik ve halsizlik şikayetleriyle Kırgızistan'da hastaneye başvuran Abdesbek'e, yapılan tetkiklerin ardından kronik karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım için gelen Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekibinde görev alan Abdesbek, bu kez sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye geldi. Abdesbek, Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla abisinin karaciğeriyle yeniden sağlığına kavuştu.

        "DAHA ÖNCE TÜRKİYE'YE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE YARDIM İÇİN GELMİŞTİM"

        Yaklaşık 2 ay önce Etlik Şehir Hastanesi'nde karaciğer nakli olan Abdesbek, tedavi sürecine dair yaşadıklarını anlattı.

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        Kırgızistan'da nakil olamadığı için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Abdesbek, "Halsizlik, karın ağrısı ve karın şişliğim vardı. Belirli bir süre geçtikten sonra kanlı kusmaya başladım. Daha sonra doktora gittim ve karaciğer yetmezliği tanısı konuldu" dedi.

        Bir süre ilaç tedavisi gören Abdesbek, doktorunun karaciğer nakli gerektiğini bildirmesi üzerine nakil sürecine hazırlandığını söyledi. Ağabeyinin bağışçı olması üzerine kendisine karaciğer nakli yapıldığı bilgisini veren Abdesbek, şunları kaydetti: "Abim, bana destek olmak istediğini, sonuçların iyi olacağını söyledi. 'Sen iyi olursan ben de iyi olurum' dedi. Abimin uzun yıllar sağlıklı yaşamasını istiyorum. Daha önce Türkiye'ye Kahramanmaraş depreminde yardım için gelmiştim. Hastalığım geliştikten sonra ülkemdeki AFAD Başkanı, Türkiye ile iletişime geçti ve karaciğer nakil sürecim gelişti."

        Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Abdesbek, Türk hekimlerine teşekkür etti.

        TÜRKİYE, KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİNDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN

        Operasyonu gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi'ndeki nakil ekibinde yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Değirmencioğlu, Abdesbek'e Hepatit B'ye bağlı gelişen ileri evre kronik karaciğer yetmezliği tanısı konulduğunu ve bu nedenle karaciğer naklinin zorunlu hale geldiğini aktardı.

        Abdesbek'in iki ay önce nakil olduğunu anlatan Değirmencioğlu, "Hastamıza abisi karaciğerinin bir kısmını verdi ve canlı karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası iki hastamız da ülkelerinde sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Rutin kontrolleri için yeniden Türkiye'ye geldiler" dedi.

        Değirmencioğlu, karaciğer nakillerinin kadavra ya da canlı vericilerden yapılabildiğini belirterek, Türkiye'de kadavra bağışlarının yetersiz olması nedeniyle nakillerin büyük ölçüde canlı vericilerden gerçekleştirildiğini, yurt dışından gelen hastaların ise Türkiye'deki kadavra bekleme listesine dahil olmadığı için akrabalarıyla geldiğini kaydetti.

        Türkiye'nin, karaciğer ve böbrek nakilleri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu aktaran Değirmencioğlu, "Ülkemizdeki cerrahi ekiplerin nakil deneyimi ve kapasitesi oldukça yüksek. Yurt dışında yaşayan Türk kökenli hastalar ise aracı kurumlar ya da Sağlık Bakanlığı üzerinden ülkemize geliyor ve biz de hazırlıklarını yaparak ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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