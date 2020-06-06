Bilecik'in Deresakarı köyünde üretilen "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kirazlar, yoğun ilgi dolayısıyla çiftçiler tarafından açık artırma usulüyle satılıyor.
Şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyünde yetiştirilen ve alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kasasına yaklaşık 14-16 lira biçtiği kirazlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.
Deresakarı köyü Muhtarı Yaşar Öztiryaki, AA muhabirine, hasada çok büyük umutlarla başladıklarını belirterek, ''Allah'ın izniyle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine satışımız başladı. Şu anda İstanbul'dan gelen halcilerle beraber ihale usulü kiraz satışı yapıyoruz. Kıran kırana pazarlıklar oluyor. Çok iyi başladık. Köyümüzün kirazı yıllardır bilindiği için büyük rağbet var. 3-5 ton alıp giden oluyor.'' diye konuştu.
İstanbul'dan mahsul almak için Bilecik'e gelen tüccar Mustafa Fettahoğlu, 30 yıldır bu işin içinde olduğunu vurgulayarak, ''Deresakarı köyüne 20 yıldır gidip geliyorum. Sezon çok iyi başladı. Biz de pazarlığımızı yapıp malı alıp gideceğiz. Kiraz işinde piyasa her gün değişir.'' açıklamasında bulundu.
Hal esnafı Salih Balçık ise mevsimine göre kiraz ve vişne aldıklarını dile getirerek, ''Yasaklar kalkınca işler yoluna girmeye başladı. Sınır yok ne kadar mal varsa alırız. Kirazda fiyat, kalite ile bollukla alakalı. Ürün dalında bol olursa fiyatlar düşük olur, kıt olursa yüksek olur." dedi.
Deresakarı Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam da 20 yıldır başkanlık görevini sürdürdüğünü anlatarak, salgın sürecine rağmen beklediklerinden fazla ilgi aldıklarını, bundan dolayı hem alıcı hem de satıcının moralli olduğunu ifade etti.
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