Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçraması, perakendede yarattığı canlılığın yanı sıra araç kiralama sektörüne de ilgiyi artırdı.

Sektör yetkilileri, kalabalıklardan kaçınarak toplu taşımayı kullanmak istemeyenlerin ulaşımda araç kiralamayı tercih etmeye başladığını belirtiyor.

Son dönemde hem günlük kiralama hem de araç paylaşım konusunda yükselen bir talep gözlemlediklerini kaydeden Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Araç paylaşım hizmetlerimizde son bir haftada yüzde 11 daha fazla kullanım tespit ettik. Kullanıcıların araç içinde geçirdikleri ortalama dakikada yüzde 7 artış var. Araç paylaşımının toplu taşımaya alternatif bir ulaşım biçimi olması sebebiyle önümüzdeki dönemde talebin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Emre Ayyıldız, günlük araç kiralama hizmetine de yönelik artan talep gördüklerini söyledi.

Ayyıldız, "Koronavirüsün Türkiye'de olduğu daha yeni açıklandı. Dolayısı ile, hem araç paylaşımı hem de günlük kiralama tarafında virüs sebebiyle daha çok artış olabilir" dedi.

Garenta'nın filosunda toplam 6 bin araç bulunuyor. Bu araçların 1600'ü ise Garenta bünyesindeki araç paylaşım şirketi Moov tarafından kullanılıyor.

Ayyıldız, araç kiralamaya karşı ilgi artışının Moov filosuna yeni araç alımını gündeme getirebileceğini de belirtti.

'İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR'

İkinci el araç satışları ile ilgili de konuşan Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el araçta fiyat artışlarının sürdüğünü kaydetti.

Bayilerde sıfır araç bulunamamasının ikinci ele yaradığını belirten Ayyıldız, "İkinci el araç yatırım aracı olarak görülmeye devam ediliyor. Piyasada sıfır araç olmaması yüzünden de daha çok kişinin ikinci el araç almaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

'SUNİ YÜKSELİŞ AĞUSTOS'A KADAR SÜRER'

İkinci el araç pazarındaki gelişmeleri, otomotiv sektörü özelinde veri ve analizler hazırlayan Cardata'ya da sorduk.

Sıfır kilometre araçlarda araç tedariğinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşterinin ikinci ele gittiğini söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, talebin bundan dolayı ikinci ele kaydığını belirtti.

Yalçın, "Bunu gören bayi veya galeriler, özellikle de 2'nci el piyasasının çoğuna hakim olanlar, talep olduğu için araç fiyatlarını bilinçli olarak yükseltiyorlar. Bu suni bir yükseliş, piyasadaki satılan ikinci el araç fiyatlarına göre olan bir yükseliş değil" dedi.

Bu durumu örnekler ile açıklayan Yalçın, "Aracın normal 2'nci el piyasa rayiç bedeli 150 bin TL. Ama talep olunca satıcı bunu hiçbir dayanağı olmadan nasıl olsa satarım diye 165 bin TL yapıyor. Neden çünkü aracın sıfır kilometresi yok. Müşteri sıfır kilometresini alamıyor, bir süre daha sıfır kilometre de bulamayacak da. O yüzden aracın ikinci elini yüksek fiyata da olsa almaya çalışıyor. Ve piyasa bu şekilde “suni” olarak yükseliyor. Bu suni yükselişten dolayı da bazı modellerde araçların fiyatları sıfır kilometre fiyatına yaklaşıyor ve hatta bazen geçiyor. Bu durumun Ağustos ayına kadar sürmesi bekleniyor" diye konuştu.

Sektördeki gelişmeler, geçen yıl rekor kıran ikinci el araç satışlarının belki de koronavirüs salgınından en az etkilenen alanlardan biri olacağını gösteriyor.