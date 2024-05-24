Kirada yüzde 25 kalkarsa ne olur?

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11 Haziran 2022’de başlayan %25 konut kira artışı oranı, 1 Temmuz 2024 de sona eriyor. En azından şu anda öyle görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Devam etmesi için bir neden göremiyorum’ demişti. Peki konut kirasında yüzde 25 zam sınırı kalkınca ne olacak? Piyasa bundan nasıl etkilenecek? Bu soruları İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, şöyle yanıtladı:

‘KİMSE KAFASINA GÖRE ZAM İSTEYEMEZ’

“Uzatılması artık gündem dışı. Ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi sorunlara yol açan %25 kira artışı piyasanın yönünün değişmesine neden olacak. Uygulama olarak %15 civarında uygulanan bu yasanın bitmesi ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunların, tartışmaların, kira tespit davalarının, kavgaların biraz da olsa durulmasına vesile olacaktır. Yüzde 25 sınırının kalkması halinde 02.07.2024 tarihinden itibaren kira artış oranları ticari gayrimenkullerde uygulanan

REKLAM TÜFE artışı oranında konut kiralarına zam yapılarak yeni kira belirlenecektir. Kira artışı hangi aya denk geliyorsa Son açıklanan enflasyon verisini baz alarak TÜFE oranında yapılacaktır. Bir çok ev sahibi %25 zam oranından memnun değildi. Kiraların piyasa gerisinde kalmasından dolayı kiracılara kira tespit davaları, tahliye davaları, evi başka birinin üzerine satış yaparak tahliye davalarına yöneltmişti. Artık yatırımcılar ev almaktan vazgeçip farklı yatırım araçlarına yöneldi. Ev almanın cazibesi kalmadı. %25 artış oranı kalkmış olsa bile ev sahipleri enflasyon verilerinin üzerinde zam isteyemeyecekler. Kiracılar telaş etmesin hiç kimse kafasına göre zam İsteyemez. Beşinci yılını doldurmuş olan kiracılardan ev sahibinin güncel rayiç bedel isteme hakları bulunmakta, bunun için kiracı ile anlaşma yoluna gidecek veya kira tespit davası açacak.

Evimi boşalt diyemeyecek ne zaman ki onuncu yılını doldurdu, o zaman kiracılara tahliye isteme hakkı bulunuyor. Ev sahipleri kendisi veya birinci derece yakını için tahliye istediğinde veya bu konuyla ilgili dava açtığında kazanıp evini boşaltırsa kendi kullanmaz ise üç yıl boyunca kanunen asla kiraya veremez. Verdiği takdirde cezai işleme tabi tutulur. %25 kira artışı yüzünden evi 10.000 TL iken 15.000 TL isteyen ev sahipleri yüzünden geçen yıl kiralar suni şekilde yükselmişti. Bu yıl ise kiralarda %12 civarında bir gerileme oldu zamanla tekrar normal fiyata gelmeye başladı. Ev yatırımı yapmak istemeyen alıcılara ise piyasadaki alıcıları çekmek isteyen firmalar yabancı ülkelere İngiltere, Dubai, Yunanistan gibi kira garantili daire satışı diye pazarlama yapmaya başladı.”