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        Haberler Ekonomi Emlak Mayıs ayının kira tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Mayıs ayının kira tavan zam oranı belli oldu

        Nisan ayının enflasyon verileri açıklandı, buna göre mayıs ayında uygulanabilecek kira zam oranı 48,73 oldu

        Giriş: 05.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:06
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Nisan ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 48,73 olarak ortaya çıktı.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde mayıs ayında tavan yüzde 48,73 olarak uygulanabilecek.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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