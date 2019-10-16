Sinop'ta, ev sahibi Sebahat Türk (89),tartıştığı kiracısı Ümit U. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı.

Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine komşuları, daireye koştu. Türk'ü kanlar içinde bulan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sebahat Türk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bir süre sonra polise teslim olan Ümit U., ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.