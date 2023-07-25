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Kan donduran cinayet Gaziosmanpaşa’da 18 Temmuz Salı günü meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı çocuğunun gözleri önünde öldüren katil zanlısı Ertuğrul Ö. tutuklandı. Cezaevine gönderilen Etuğrul Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı.

“KÜFÜR EDİNCE ATEŞ ETTİM” Hüseyin Asar Polise teslim olduktan sonra avukatı Göknur Mercan eşliğinde ifade veren zanlı Ertuğrul Ö. “ 16 yıldır bizim kiracı olarak oturuyordu. Kız kardeşimin Küçükçekmece’de oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Kardeşim evsiz kalmıştı. Ona söylemiştik çıkması için, ilk başta boşaltacağını söylemişti. Daha sonra daireyi boşaltmadı. Olay günü abim de yanımızdayken konuştuk. 'Ne zaman boşaltacaksın kız kardeşim gelecek' dedim. Bana ve kız kardeşime küfür etti. Ben de o sinirle üzerimde taşıdığım silahı çıkartıp ateş açtım. Sonra olay yerinden kaçıp ormanlık alana gittim. Ormanlık alana kaçıp saklandım” REKLAM Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu! Haberi Görüntüle

“PİŞMANIM” Saklandığı yerden çıktıktan sonra polise giderek teslim olduğunu belirten katil zanlısı Ertuğrul Ö. “Pişman oldum. 3 gün sonra polise gidip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı da teslim ettim. Silah ölen babamdan bana kalmıştı. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim.”