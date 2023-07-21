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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu! - En son haberler

        Çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü! Katil zanlısı teslim oldu

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını öldüren katil zanlısı Ertuğrul Deniz Ö. polise teslim oldu. Korkunç olayda Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:16
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        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
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        Kan donduran cinayet, Gaziosmanpaşa’da 3 gün önce saat 15.50 sıralarında 3 katlı bir binanın önünde işlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı.

        Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti.

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        ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

        Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi, Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Cinayetin ardından polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sürdürülürken katil zanlısı Ertuğrul Deniz Ö., Gaziosmanpaşa’da polise giderek teslim oldu. Emniyette yapılacak işlemlerin ardından zanlı adliyeye gönderilecek.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde kırmızı tişört giyen Hüseyin Asar'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafın yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor.

        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü Haberi Görüntüle
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