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        Haberler Gündem Güncel Kiracı evi çöplüğe çevirdi

        Kiracı evi çöplüğe çevirdi

        Bursa'da satın aldığı evin kiracıları tarafından çöplük olarak kullanıldığını gören ev sahibi hayatının şokunu yaşadı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi tehdit edildiğini belirterek, "Mahkeme süreci benim lehime sonuçlandı. Dün görevliler ile birlikte eve girmeye çalıştık ama mümkün olmadı. Hala daha çıkmamak için direniyorlar" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:40
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          Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 9 ay önce Işıktepe Mahallesi 2. Fırat Sokak’ta içinde kiracı olan bir ev satın aldı.

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          Bir süre sonra eve kendisi taşınacağı için kiracısı A.B. ve eşini evden çıkmaları konusunda ikaz eden Kandemir, sonuç alamadı.

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          Tehdit edildiğini de iddia eden Kandemir, soluğu mahkemede aldı.

        • 4

          Dava Kandemir'in lehine sonuçlanmasına rağmen kiracı A.B. ve eşi evden çıkmak istemedi.

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          Kandemir dün öğle saatlerinde avukatı ve polis ekipleri ile birlikte ev gelince karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

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          Evin neredeyse tamamının çöplerle kaplı ve kötü koktuğunu gören Kandemir kiracılarını evden çıkmaları konusunda yeniden ikaz etti.

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          Mevlüt Kandemir, "9 ay önce evi satın alırken, evin içinde yaşlı bir çiftin oturduğunu tespit ettik. Evden çıkmaları için 6 ay gibi bir süre verdik. Süreç bitti, evden çıkmadılar. Sürekli 'Çıkacağız' diye oyaladılar.

        • 8

          Komşulardan ve çevre halktan şikayetler gelmeye başladı. Kartonları toplayarak evin içine soktukları yönünde bilgiler aldım. Buraya her geldiğimde arkamdan polis geliyor. Her geldiğimde beni telefondan tehdit ediyor.

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          Evim 140 metrekare ama kullanılabilir alanı 3 metre. Evin içindeki çöpler yetmiyormuş gibi bir de çatıya çöp koymaya başladılar.

        • 10

          Mahkeme süreci benim lehime sonuçlandı. Ve dün görevliler ile birlikte eve girmeye çalıştık ama mümkün olmadı. Daha sonra girdiğimizde de çöp ev ile karşılaştık ve hala daha çıkmamak için direniyorlar" diye konuştu.

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