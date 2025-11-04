Kira zammı hesaplama Kasım 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Kasım ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Kasım ayı kira zammı netlik kazandı. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Kasım ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Kasım ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Kasım ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekim enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Kasım ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2025 Kasım kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri için Kasım ayı kira artış oranı hesaplama.
2025 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.
2025 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Ekim ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Kasım ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 37,15 oldu.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: %37,15
Kira Artış Tutarı: 11.145,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 41.145,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 493.740,00 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.
