Kasım ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekim enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Kasım ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2025 Kasım kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri için Kasım ayı kira artış oranı hesaplama.