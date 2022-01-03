Haftalardır ekonomi piyasalarının gündeminden düşmeyen 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'DA TÜİK tarafından açıklandı. Bilindiği gi,bi kira zammından gıda fiyatlarına, üretim maliyetlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok kalem enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2022 Ocak ayında kirasına zam gelecek vatandaşlar için Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak sorusunun cevabı da netleşmiş oldu. 2022 Ocak kira zammı TÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. İşte kira artış oranı hesaplama 2022 Ocak