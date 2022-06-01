Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili konuşması şu şekilde; “Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.