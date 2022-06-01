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Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak ve nasıl olacak? Kira düzenlemesi maddeleri belli oldu mu?

Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira düzenlemesi maddeleri nasıl olacak?

Kira düzenlemesi binlerce ev sahibi ve kiracı tarafından bekleniyor. Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, konuyla ilgili 4 bakanlığın çalışma yaptığının altını çizerken "Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte, kira düzenlemesi hakkında son bilgiler…

01.06.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kira düzenlemesi son dakika gelişmeleri ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor.  Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97'ye yükselmesinin ardından kira artış oranı ise yüzde 34,46 olarak açıklanmıştı.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralara yapılan zamlarla ilgili düzenlemeler yapılacağının mesajını vermişti.  Bakan Kurum konuyla ilgili "4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak." açıklamasında bulunurken bir diğer açıklama ise Bakan Bozdağ’dan geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira düzenlemesiyle ilgili olarak ““Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz“ ifadelerinde bulundu.

  • KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira düzenelemesine ilişkin "Gelinen süreçte vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Sahada onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundayız. 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

    Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibinin mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı, fırsatçılara müsade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız. " ifadelerini kullanmıştı.

  • KİRA DÜZENLEMESİ SON DURUM

    Kiralarda yaşanan artışın ardından ev sahiplerinin kiracılarını çıkartarak konutları yüksek bedelden kiraya verdikleri belirlenirken konut sahiplerinin kiracılara icra yoluyla ihtarname gönderdikleri tespit edildi. Kira düzenlemesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yasal çalışmaları başlattı.

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili konuşması şu şekilde; “Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor. Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.

  • Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz. Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor.

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