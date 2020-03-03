03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? sorusunun cevabı bugün açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. Her yıl ev sahipleri, sözleşmelerinin yenilendiği tarihte kira zammını açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapabiliyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE rakamlarına göre kira artış oranları belirleniyor. Mart ayı kira artış oranı haberimizde.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI - 2020
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, şubat ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 0.35 yıllık yüzde 12.37 oldu. Ekonomistlerin beklentisi aylık 0.71 ve yıllık yüzde 12.77 şeklindeydi. Bu durumda ev sahipleri bu ay kira zammını en fazla yüzde 12.37 olarak yapabilir.
Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Tavsiye olarak; ev sahipleri ve kiracılar ortaklaşa bir rakam ortaya çıkartarak iki tarafın da mutlu olacağı sonuca varmasıdır.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,71 artış gösterdi. Kira artış oranı Şubat ayında %14,52 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1500 lira
Zam oranı: yüzde 14.52
Zam bedeli: 217 lira
Zamlı kira bedeli: 1.717 lira
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