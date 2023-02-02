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Kira artış oranı hesaplama: 2023 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı hesaplama: 2023 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı kira artış oranı, enflasyon oranı rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanıyor. Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar Şubat kira artış oranının ne zaman açıklanacağını ve beklentinin ne olduğunu sorguluyorlar. İşte 2023 Şubat ayı kira artış oranı hesaplama ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş: 02.02.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kira artış oranı her ay 12 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Enflasyon rakamları için geri sayım devam ederken kira artış oranı sorgulaması hız kazandı. Kiracı ve ev sahibi olan vatandaşlarımız kira artış oranı hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte Şubat ayı kira artış oranı ile ilgili bilgiler haberimizde...

  • ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Ancak geçtiğimiz sene kira artış oranlarına sınırlama getirilmişti. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

  • KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

    Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.

    1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

    Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

  • YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

    - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

    - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

  • Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

    Kira artış oranı: %25

    Ekim ayı kira artış tutarı: 250

    Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

  • Örnek konut kirası hesaplama: 2.000 TL

    Kira artış oranı: %25

    Ekim ayı kira artış tutarı: 500

    Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

  • Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

    Girdiğiniz Artış Oranı: %25

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

  • İŞYERİ ÖRNEK HESAP

    Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

    Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

    Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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