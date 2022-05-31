Enflasyon rakamlarının artmasıyla, hayat şartlarıda zorlaşırken, kira artış oranları açıklanacak enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Mayıs ayı TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları merak konusu olurken açıklanacak enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Peki Kira artış oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...