Savcılık da bakanlık da ceza istedi

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kınalıada’da 2018 yılbaşı gecesinde 28 yaşındaki G.T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan pansiyon işletmecisi M.A.’nın davasında mahkeme kararını verdi.

“RIZASI VAR” SAVUNMASI

G.T., yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada’daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.’nın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran G.T. yılbaşı gecesi olan 31 Aralık 2017 tarihinde restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.’nın geldiğini ileri sürdü. Babasının arkadaşı olduğu için M.A.’yı tanıdığını anlatan G.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ifade etti. Olayın ardından ‘rızası vardı’ savunması yapan M.A. tutuklandı. 1 ay sonra tahliye edildi.

SAVCI DA BAKANLIK DA CEZA İSTEDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık M.A. , mağdur G.T. ve avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, ‘rıza’ olmadığını belirterek, mağdur ile sanığın önceye dayalı arkadaşlıkları olmasının suçu ortadan kaldırmayacağını kaydetti. Sanığın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı cinsel saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da sanığın iyi hal indirimi almadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

“KADINA ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM”

Sanık M.A. son sözünde suçsuz olduğunu öne sürerek, “Adalete inanıyorum. İftiralardan, taşıdığım ağır yükten aklanmaya geldim. Tecavüze ve kadına karşı şiddete ben de karşıyım. Kimseye tecavüz etmedim” diye konuştu.

“SUÇ İŞLEDİĞİ SABİT DEĞİL” BERAATI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.A.’nın “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi.