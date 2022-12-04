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Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda korku dolu anlar: Denize düşen şahıs kurtarıldı

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda aniden dengesini kaybeden bir yolcu denize düştü. Düşen vatandaş vapurdan atılan halat ve can simidine tutunarak vapura çıktı. Karada bekletilen sağlık ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti

Giriş: 04.12.2022 - 21:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda korku dolu anlar: Denize düşen şahıs kurtarıldı
Vapurdaki yolcu denize düştü!
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İHA

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarılan vatandaş hastaneye sevk edildi.

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu. Denize düşen şahıs, denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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