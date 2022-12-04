Vapurdaki yolcu denize düştü!

İHA

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarılan vatandaş hastaneye sevk edildi.

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu. Denize düşen şahıs, denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.