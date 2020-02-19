Kimler kontakt lens kullanamaz?

Lens; gözünde astigmat, miyop ve hipermetrop bulunan kişilerin kusurlarını düzeltmek için üretilen numaralı ve renkli olarak da kullanılabilen merceklerdir. Göz kusurları için gözlük kullanan kişiler belirli bir görüş alanına sahiptirler ve gözlükle çok fazla rahat edemezler. Doktorlar sürekli spor ile uğraşan ve numarası ileri düzeyde olan kişilere rahat kullanımından dolayı lens tercih etmeleri önerebilmektedir.
Lens kullanmaya başlanmadan önce hasta doktoru tarafından uygun olup, olmadığına dair ayrıntılı bir kontrolden geçer. Herhangi bir sağlık problemi var mı ve lens uyum sağlayabilir mi onu tespit etmek amaçlı bu kontroller yapılmaktadır. Çünkü her görme sorunu olan kişi lens kullanmaya uygun olmayabilmektedir.
Lens kullanılamayan durumları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;
- Genel olarak doktorlar yetişkin kişiler için lens kullanımını önermektedirler. Çünkü küçük yaşta olan çocuklar lens temizliğini dikkatle yapamadığı için gözün mikrop kapma ihtimali yüksektir.
- Lens kullanmadan önce göze ayrıntılı muayene yapılarak herhangi bir göz rahatsızlığı var mı tespit edilmelidir. Gözde başka bir rahatsızlık var ise; enfeksiyon kapma riski yaratabilmektedir.
- Spor yapan kişiler lens kullanırken daha rahat olduklarından dolayı tercih edilmektedir. Yüzme sporunda ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Havuz suyunda bulunan mikroorganizmalar nedeniyle korneanın mikrop kapmasına neden olabilmektedir.
- Saman nezlesi, astım ve bazı besinlere alerjisi olan kişilerin, alerjik bir yapıya sahip olmalarından dolayı lens kullanımına da alerjisi olma ihtimali göz önünde bulundurularak, önerilmez.
- Göz kuruluğu yaşayan kişilerin lens kullanmaları uygun olmadığı için tavsiye edilmemektedir. Romatizmal rahatsızlığı ve menopoz dönemindeki kişilerde göz kuruluğu çok fazla gözlemlendiğinden dolayı bu hastalara lens verilmeden önce dikkat edilmektedir.
- Göz kırpma refleksleri düzensiz olan ve uzun süre klima bulunan bir iş yerinde çalışan kişiler için de lens kullanımı önerilmemektedir.
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