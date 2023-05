İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47) ile arkadaşı Cihan Saha (24), at üstünde oy kullanmaya geldi. DHA'nın haberine göre, 14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı. Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti.