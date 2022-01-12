NEW YORK CITY GÜNLERİ

Pep'le geçirdiği 12 yılın ardından birinci adam olmak istediğini dile getiren Torrent, La Liga ve bir Arap kulübünden iki teklif aldığını ancak bunları reddettiğini Guardiola'ya iletti. O sırada ABD'de bulunan Guardiola, Manchester City Futbol Grubu'na ait olan New York City'de Patrick Vieira'nın Nice'e gideceğini İspanyol çalıştırıcıya söyledi. Torrent'in cevabı ise "Bir ekip oluşturabilirsem hayır demem" oldu ve ekibini bulması üç gün sürdü.