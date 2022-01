İKİ DOKUNUŞ VE BEŞ SANİYE KURALI

New York City'de farklı taktiksel dizilişlerle aynı sistemi oynadıklarını belirten Torrent "Geride 3'lü ya da 4'lü her zaman geniş alana yayıldık, en fazla iki ya da üç dokunuşla pas verdik ve hızlı hücum ettik. Benim futbol anlayışım bu ve bunu her takımla oynayabilirsiniz." diyor. Torrent ayrıca Manchester City'nin meşhur 'Beş saniye' kuralının da Pep'le birlikte yaratıcılarından biri olduğunu dile getiriyor.