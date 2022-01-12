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Domenec Torrent kimdir? İki dokunuş ve beş saniye kuralını buldu

Kimdir bu Domenec Torrent?

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Domenec Torrent'in Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, New York City ve Flamengo'daki günlerini derleyerek kariyerini mercek altına aldık

12.01.2022 - 09:25 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'ın yeni teknik direktörü 11 yıl boyunca Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent oldu. Dün akşam İstanbul'a gelen İspanyol çalıştırıcının geçmişini kaleme aldık.

  • 2007 yılında Guardiola'nın video analizcisi olarak göreve başlayan Torrent'in Bayern Münih'le başlayan yardımcı antrenörlük; New York City ile teknik direktörlüğe geçiş ve hüsranla sonuçlanan Flamengo günlerini röportaj ve analizlerinden derledik. İşte karşınızda Domenec Torrent.

  • 1962'de dünyaya gelen Domenec Torrent'in hayatının dönüm noktalarından biri futbolu bırakması oldu. 27 yaşında profesyonel futbolculuk hayatına nokta koydu ve antrenörlüğe başladı. 1980'lerin sonlarından 2007 yılına kadar çeşitli alt lig kulüplerinde görev aldı; 2007'de yolları Guardiola ile kesişti.

     

  • Pep Guardiola'nın Barcelona B Takımına geçmesiyle birlikte yanına istediği kişilerden oldu ve yardımcı olarak Katalan devinde görev yapmaya başladı. 2007 yılında başka kulüpler için 17-20 yaş aralığındaki futbolcuları izlerken Pep Guardiola ile karşılaştı. Bir önceki sezon Girona'yı üçüncü ligde şampiyonluğa taşıyan isim olduğu için Guardiola kendisine yardımcı olabileceğini söyleyerek ekibine katılmasını teklif etti.

  • PAZARTESİDEN CUMAYA ANALİZ, HAFTA SONU SCOUTING

    Hali hazırda bir işi olan Torrent iki görevi birden üstlendi. Pazartesiden cumaya Pep Guardiola'yla çalışarak rakip analizi ya da Guardiola'nın istediği şeyleri yaptı. Cumadan sonra ise valizini alarak yollara düşerek ve İspanya ile Fransa'da genç oyuncuları gözlemledi.

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